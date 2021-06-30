В СК прокомментировали пропажу троих детей в Приморье

В региональном управлении Следственного комитета России прокомментировали пропажу троих детей на реке в Приморском крае, одного из которых нашли погибшим.

«По полученным данным, детей в последний раз видели на берегу реки в месте, не оборудованном для купания. Тело одного из трёх мальчиков было найдено с признаками утопления», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что поиски пропавших продолжаются с привлечением сил МЧС, полиции, пограничного управления ФСБ, военнослужащих и представителей казачества, а также членов волонтёрского движения и добровольцев из числа местных жителей.

Ранее сообщалось, что три ребёнка в возрасте от восьми до 12 лет пропали у реки Уссури в Приморье, тело одного из них найдено возле берега.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»).