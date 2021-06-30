В СК прокомментировали пропажу троих детей в Приморье

Короткая ссылка
В региональном управлении Следственного комитета России прокомментировали пропажу троих детей на реке в Приморском крае, одного из которых нашли погибшим.
В СК прокомментировали пропажу троих детей в Приморье
  • РИА Новости

«По полученным данным, детей в последний раз видели на берегу реки в месте, не оборудованном для купания. Тело одного из трёх мальчиков было найдено с признаками утопления», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что поиски пропавших продолжаются с привлечением сил МЧС, полиции, пограничного управления ФСБ, военнослужащих и представителей казачества, а также членов волонтёрского движения и добровольцев из числа местных жителей.

Ранее сообщалось, что три ребёнка в возрасте от восьми до 12 лет пропали у реки Уссури в Приморье, тело одного из них найдено возле берега. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить