Три ребёнка пропали на реке в Приморье
- РИА Новости
«Утром 28 июня трое детей 8, 9, а также 12 лет вышли из дома по переулку Широкий в селе Полевое и проследовали на велосипедах в направлении реки Уссури», — говорится в сообщении.
Как уточняется, примерно в 17:00 (10:00 мск) их личные вещи были обнаружены на берегу реки Уссури в городе Лесозаводске.
«Первоначальные поиски малолетних не привели к положительному результату», — добавили в СК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК России (Убийство).
Ранее в Приморье найдены тела супругов, пропавших на озере Ханка, телесных повреждений не обнаружено.