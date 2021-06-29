Три ребёнка пропали на реке в Приморье

Короткая ссылка
Три ребёнка в возрасте от восьми до 12 лет пропали у реки Уссури в Приморье, тело одного из них найдено возле берега. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.
Три ребёнка пропали на реке в Приморье
  • РИА Новости

«Утром 28 июня трое детей 8, 9, а также 12 лет вышли из дома по переулку Широкий в селе Полевое и проследовали на велосипедах в направлении реки Уссури», — говорится в сообщении.

Как уточняется, примерно в 17:00 (10:00 мск) их личные вещи были обнаружены на берегу реки Уссури в городе Лесозаводске.

«Первоначальные поиски малолетних не привели к положительному результату», — добавили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК России (Убийство).

Ранее в Приморье найдены тела супругов, пропавших на озере Ханка, телесных повреждений не обнаружено. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить