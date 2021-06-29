Три ребёнка пропали на реке в Приморье

Три ребёнка в возрасте от восьми до 12 лет пропали у реки Уссури в Приморье, тело одного из них найдено возле берега. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.

«Утром 28 июня трое детей 8, 9, а также 12 лет вышли из дома по переулку Широкий в селе Полевое и проследовали на велосипедах в направлении реки Уссури», — говорится в сообщении.

Как уточняется, примерно в 17:00 (10:00 мск) их личные вещи были обнаружены на берегу реки Уссури в городе Лесозаводске.

«Первоначальные поиски малолетних не привели к положительному результату», — добавили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК России (Убийство).

Ранее в Приморье найдены тела супругов, пропавших на озере Ханка, телесных повреждений не обнаружено.