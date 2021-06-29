Автоэксперт напомнил о мерах безопасности при езде в дождливую погоду

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Автоэксперт Вячеслав Субботин напомнил о мерах безопасности при езде в дождливую погоду.
Автоэксперт напомнил о мерах безопасности при езде в дождливую погоду
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По его словам, одной из проблем может стать гидроудар.

«Гидроудар — двигатель засасывает не воздух, а воду. Она попадает в цилиндры.  Поскольку она не сжимается, то поршень идёт вверх, продолжает двигаться, масса большая, инерция большая, упирается в воду — и дальше происходит разрушение мотора», — цитируют Субботина «Невские новости».

Ещё одной проблемой эксперт назвал проводку, которую может залить водой.

Как добавил Субботин, главное — правильно преодолевать водные препятствия, быть аккуратным при езде, а если видно, что вода явно выше порогов автомобиля, то лучше в такие места не заезжать.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом «Звезда» дал советы по использованию машины после ливня.

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