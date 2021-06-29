Автоэксперт дал советы по использованию машины после ливня

Автоэксперт Владимир Сажин дал советы по использованию машины после ливня.

«Нужно машину просушить, нужно продуть все контакты, проверить все соединения и убрать везде влагу. Если влага где-то осталась, то машина будет работать некорректно, может сгореть блок управления, могут быть возгорания, машина может встать на ходу, отключатся системы жизнеобеспечения», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, если автомобиль долго простоял под дождём, то двигатель заводить опасно, поскольку это грозит гидроударом.

Как считает эксперт, машину можно отвезти в сервис, чтобы специалисты проверили наличие воды в цилиндре и поршнях.

После сильных дождей желательно проверить и всю электрику, так как при попадании воды на контакты может произойти сбой в оборудовании, добавил Сажин.

Ранее председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России по Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU дал рекомендации по покупке подержанной машины через интернет.