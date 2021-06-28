Автоэксперт дал рекомендации по покупке машины через интернет
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«Сейчас люди начали продавать всё подряд, на рынке очень много хлама. Легко купить машину, которая, мягко говоря, плохого качества», — заявил он в беседе с URA.RU.
Как считает эксперт, в случае если вы решили купить автомобиль, вам стоит обратиться за помощью к профессионалам.
По словам Форманчука, цены на их услуги самые разные, но специалисты уберегут клиента от покупки сломанного автомобиля и проверят юридическую чистоту сделки.
Однако если автолюбитель решил выбирать машину самостоятельно, первое, что стоит сделать, — «пробить» автомобиль по бесплатным и платным базам и выяснить, не находится ли он в залоге, угоне, не участвовал ли в ДТП.
Также на регистрацию подержанного авто в ГИБДД рекомендуется ехать вместе с его владельцем.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.