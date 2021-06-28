Автоэксперт дал рекомендации по покупке машины через интернет

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Председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России по Свердловской области Кирилл Форманчук дал рекомендации по покупке подержанной машины через интернет.
Автоэксперт дал рекомендации по покупке машины через интернет
  • Pixabay

«Сейчас люди начали продавать всё подряд, на рынке очень много хлама. Легко купить машину, которая, мягко говоря, плохого качества», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как считает эксперт, в случае если вы решили купить автомобиль, вам стоит обратиться за помощью к профессионалам.

По словам Форманчука, цены на их услуги самые разные, но специалисты уберегут клиента от покупки сломанного автомобиля и проверят юридическую чистоту сделки.

Однако если автолюбитель решил выбирать машину самостоятельно, первое, что стоит сделать, — «пробить» автомобиль по бесплатным и платным базам и выяснить, не находится ли он в залоге, угоне, не участвовал ли в ДТП.

Также на регистрацию подержанного авто в ГИБДД рекомендуется ехать вместе с его владельцем.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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