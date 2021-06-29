ТАСС: авиакомпании могут отменить 50% рейсов на курорты Кубани
- Reuters
«В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний», — рассказал собеседник агентства, близкий к группе «Аэрофлот».
По его словам, региональные отели сообщили, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без сертификата или свежих результатов теста.
Поскольку сейчас сезон, многие экипажи остаются в этих городах в «эстафетах» и выполняют курортную программу полётов, однако компании «просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами», добавил он.
Источник, близкий к топ-менеджменту «Победы», в свою очередь, отметил, что там изучают возможность сократить полётную программу в регион на 40—50%.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля отели, гостиницы и пансионаты региона станут принимать только отдыхающих, предоставивших отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию. С 1 августа заселиться в гостиницу или санаторий смогут только туристы, прошедшие вакцинацию.
Власти объяснили это решение ростом числа заболевших COVID-19 и подчеркнули, что оно направлено на защиту здоровья людей и сохранение экономики.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с телеканалом «360» данное решение.