ТАСС: авиакомпании могут отменить 50% рейсов на курорты Кубани

Российские авиакомпании могут отменить половину рейсов в Краснодарский край из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации для экипажей, передаёт ТАСС со ссылкой на источники.

«В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний», — рассказал собеседник агентства, близкий к группе «Аэрофлот».

По его словам, региональные отели сообщили, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без сертификата или свежих результатов теста.

Поскольку сейчас сезон, многие экипажи остаются в этих городах в «эстафетах» и выполняют курортную программу полётов, однако компании «просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами», добавил он.

Источник, близкий к топ-менеджменту «Победы», в свою очередь, отметил, что там изучают возможность сократить полётную программу в регион на 40—50%.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля отели, гостиницы и пансионаты региона станут принимать только отдыхающих, предоставивших отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию. С 1 августа заселиться в гостиницу или санаторий смогут только туристы, прошедшие вакцинацию.

Власти объяснили это решение ростом числа заболевших COVID-19 и подчеркнули, что оно направлено на защиту здоровья людей и сохранение экономики.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал в беседе с телеканалом «360» данное решение.