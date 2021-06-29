По факту ДТП со скорой в Самарской области возбуждено дело

Короткая ссылка
В Самарской области по факту автомобильной аварии, в которой пострадали шесть человек и один скончался, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По факту ДТП со скорой в Самарской области возбуждено дело
  • РИА Новости

«Прокурор города Отрадного признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием скорой помощи» — передаёт ТАСС сообщение службы.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось о столкновении машины скорой помощи, грузовика и легкового автомобиля в городе Отрадном Самарской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить