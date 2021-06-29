По факту ДТП со скорой в Самарской области возбуждено дело
- РИА Новости
«Прокурор города Отрадного признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием скорой помощи» — передаёт ТАСС сообщение службы.
Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
Ранее сообщалось о столкновении машины скорой помощи, грузовика и легкового автомобиля в городе Отрадном Самарской области.