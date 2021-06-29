Минобрнауки рекомендует вузам провести выпускные в режиме онлайн

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Российским вузам рекомендуется провести выпускные вечера в онлайн-формате вне зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, сообщили в пресс-центре Минобрнауки России со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.
Минобрнауки рекомендует вузам провести выпускные в режиме онлайн
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Глава Минобрнауки России... рекомендовал в этом году проводить праздничные мероприятия в онлайн-формате независимо от ситуации в регионе», — приводит ТАСС сообщение центра.

Фальков также отметил, что «безопасность и здоровье студентов и сотрудников вузов являются главным приоритетом» при обнародовании такой рекомендации.

По его словам, 10 июля министерство проведёт всероссийский онлайн-выпускной, который будет транслироваться как в интернете, так и на федеральном канале.

«Прошу ректоров взять этот вопрос на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны», — резюмировал Фальков.

25 июня в школах состоялся всероссийский выпускной.

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