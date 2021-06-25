Состоялся всероссийский выпускной

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Главной темой всероссийского выпускного, организованного Министерством просвещения, стал Год науки и технологий.
Состоялся всероссийский выпускной
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Зрители увидели изобретателей, спортсменов, лауреатов конкурсов и олимпиад, активистов Российского движения школьников из Кемеровской, Томской и Иркутской областей, Севастополя, Башкирии, Татарстана, Якутии.

Онлайн-трансляцию выпускного посмотрели более 1 млн человек. Учащиеся получили напутствия от педагогов, звёзд отечественного кино, театра и эстрады. Благодаря телемосту с Санкт-Петербургом зрители увидели, как идёт подготовка к празднику «Алые паруса».

Эфир открыло поздравление министра просвещения Сергея Кравцова. Также выпускников поздравили представители Курчатовского института, Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию, Института геологии и минералогии имени Соболева Сибирского отделения РАН.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.

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