Автоэксперт дал рекомендации по покупке новой машины

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Автоэксперт Дмитрий Попов дал рекомендации по покупке новой машины.
Автоэксперт дал рекомендации по покупке новой машины
  • Pixabay

«При покупке новой машины нужно меньше внимания уделять всему, что указывает на пробег автомобиля, потому что его можно скрутить, а изношенные запчасти можно заменить перед продажей. Я бы больше внимания уделил процессу оформления покупки», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, нужно понять, готов ли продавец полностью совершить процедуру регистрационных действий, не полагаясь на договор купли-продажи простой прописной формы.

Попов также выразил мнение, что на осмотр машины можно пригласить автоподборщика.

Особую внимательность эксперт советует проявлять при покупке автомобиля у человека, который является вторым владельцем.

Ранее председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России по Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU дал рекомендации по покупке подержанной машины через интернет.

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