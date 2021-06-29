Автоэксперт дал рекомендации по покупке новой машины

Автоэксперт Дмитрий Попов дал рекомендации по покупке новой машины.

«При покупке новой машины нужно меньше внимания уделять всему, что указывает на пробег автомобиля, потому что его можно скрутить, а изношенные запчасти можно заменить перед продажей. Я бы больше внимания уделил процессу оформления покупки», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, нужно понять, готов ли продавец полностью совершить процедуру регистрационных действий, не полагаясь на договор купли-продажи простой прописной формы.

Попов также выразил мнение, что на осмотр машины можно пригласить автоподборщика.

Особую внимательность эксперт советует проявлять при покупке автомобиля у человека, который является вторым владельцем.

Ранее председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России по Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU дал рекомендации по покупке подержанной машины через интернет.