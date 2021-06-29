Дому купца Дурдина в Петербурге присвоен статус памятника регионального значения

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Дом купца Дурдина на Кирочной улице в Санкт-Петербурге стал региональным памятником.
Дому купца Дурдина в Петербурге присвоен статус памятника регионального значения
  • © пресс-служба КГИОП

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на официальный сайт комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.

Здание включено в реестр как объект культурного значения. Дом на Кирочной возведён в конце XIX столетия для купца второй гильдии Дурдина. Он выполнен с использованием элементов эпохи барокко.

Как ранее сообщала НСН, Главархив Москвы и Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости опубликовали документы, посвящённые архитектурному облику города.

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