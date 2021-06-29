Ветеринар рассказал о домашних животных, для которых опасна жара

Ветеринар и президент российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев рассказал, каким домашним животным необходима помощь владельцев в жару.

Об этом он рассказал в беседе с Inforeactor.

«Самая большая проблема с брахицефалами — это форма строения черепа у собак и у кошек с укороченной носовой частью. Ввиду искривлённой или укороченной лицевой части идёт недонасыщение крови кислородом, в отличие от обыкновенной стандартной собаки или кошки. У данной породы короткий вдох, что приводит к недонасыщению крови кислородом. В период жаркого сезона — выше +25 °С — данное животное испытывает очень большой дискомфорт... Они начинают чаще дышать, и сердце работает в очень ускоренном ритме», — объяснил специалист.

Он отметил, что такие животные должны находится в охлаждённом помещении с температурой воздуха +20 °С.

Ранее председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе со «Взглядом» объяснил необходимость введения штрафов за жестокое обращение с животными.