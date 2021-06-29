Власти Москвы порекомендовали пять мобильных приложений для проверки QR-кодов

В пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы порекомендовали пять мобильных приложений для проверки QR-кодов, необходимых для посещения заведений общепита и массовых мероприятий.

Об этом сообщает ТАСС.

«Если QR-код не является цифровым сертификатом, полученным официальным способом, приложение, в отличие от простого сканирования камерой, сообщит о недействительности сертификата. По ссылке оно не перейдёт», — заявили в пресс-службе.

Проверить QR-код можно в приложениях «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «Московский транспорт», «Метро Москвы» и «Помощник Москвы». Необходимо выбрать сервис «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)» и отсканировать код.

«На экране отобразится статус кода (действителен/ недействителен), инициалы посетителя (первые буквы фамилии, имени и отчества), а также его дата рождения и последние цифры номера паспорта (только для QR-кодов, полученных на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус»)», — пояснили в департаменте.

Данные нужно сверить с информацией в документе, удостоверяющем личность.

Ранее в Кремле заявили о необходимости принятия мер по борьбе с мошенниками, торгующими поддельными сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции и QR-кодами.