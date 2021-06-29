Журналистка издания «Проект» проходит по делу о клевете как свидетель

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Адвокат журналистки издания «Проект» Марии Жолобовой Василий Кушнир заявил, что она проходит свидетелем по уголовному делу о клевете на коммерсанта Илью Трабера.
Журналистка издания «Проект» проходит по делу о клевете как свидетель
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом правозащитник сообщил в комментарии РИА Новости.

«Да... Скоро начнётся допрос Марии в ОМВД по району Хорошёвский», — сказал он.

После проведения допроса Кушнир отметил, что Жолобова проходит по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемой.

«Мария проходит в статусе свидетеля… на вопросы про Трабера мы не отвечали по 51-й статье (Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя. — RT)», — пояснил собеседник издания.

Ранее Кушнир сообщил о проведении сотрудниками правоохранительных органов обысков у главреда и журналистки «Проекта». Он уточнил, что обыск в квартире Жолобовой проходил не с санкции суда, а по постановлению следователя как «неотлагательное следственное действие».

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