Общество «Знание» запустило новый просветительский проект

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Общество «Знание» запустило в России новый просветительский проект «Умные недели».
Общество «Знание» запустило новый просветительский проект
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Об этом сообщают «Дни.ру».

Участниками проекта станут учёные, предприниматели, деятели искусства. Они будут проводить встречи со студентами до конца августа более чем в 60 регионах.

Темы — история, современные технологии, архитектура, искусство, спорт, лидерство, информационная безопасность.

К настоящему времени «Умные недели» состоялись в 21 субъекте, в том числе в Москве, Крыму и Татарстане.

С 28 июня по 3 июля просветительский марафон состоится, в частности, в Тамбовской, Липецкой, Саратовской областях, Краснодарском и Алтайском краях, передаёт «Взгляд».

Ранее сообщалось, что общество «Знание» подписало ряд соглашений о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

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