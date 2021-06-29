В Севастополе снесут 11 аварийных домов

Суд удовлетворил иск севастопольской прокуратуры о сносе 11 пустующих аварийных домов, жители которых расселены.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Суд обязал правительство Севастополя, горхоз и земельный департамент снести строения.

На госбюджетное учреждение «Городская служба жилищного фонда» возложена обязанность ограничить доступ к этим объектам.

Помимо прочего, речь идёт о домах на улицах Раенко, Брестской, Нефтяной и Будищева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о программе реновации в регионе.