В Севастополе снесут 11 аварийных домов

Короткая ссылка
Суд удовлетворил иск севастопольской прокуратуры о сносе 11 пустующих аварийных домов, жители которых расселены.
В Севастополе снесут 11 аварийных домов
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Суд обязал правительство Севастополя, горхоз и земельный департамент снести строения.

На госбюджетное учреждение «Городская служба жилищного фонда» возложена обязанность ограничить доступ к этим объектам.

Помимо прочего, речь идёт о домах на улицах Раенко, Брестской, Нефтяной и Будищева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о программе реновации в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить