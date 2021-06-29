В Севастополе снесут 11 аварийных домов
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Суд обязал правительство Севастополя, горхоз и земельный департамент снести строения.
На госбюджетное учреждение «Городская служба жилищного фонда» возложена обязанность ограничить доступ к этим объектам.
Помимо прочего, речь идёт о домах на улицах Раенко, Брестской, Нефтяной и Будищева.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о программе реновации в регионе.