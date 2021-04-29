Воробьёв рассказал о программе реновации в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал подробности о программе реновации в регионе.
Воробьёв рассказал о программе реновации в Подмосковье
  • © Пресс-служба правительства Московской области

«Самое главное, чтобы было доверие. И мне нечего скрывать. Я обеспокоен жилищным фондом», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, с жителями будут разговаривать и при выборе места для нового дома учитывать все нюансы и требования.

«Реновация, может быть, это и смелое слово для кого-то, но мы точно пойдём этим путём. Мы здесь для того, чтобы решать проблемы», — сказал губернатор.

Он добавил, что реновация — сложный, но правильный процесс, который позволит обновить устаревший жилой фонд.

Ранее Воробьёв рассказал о новом стандарте жилья.

Почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.

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