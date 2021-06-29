В Москве заведено дело из-за нападения на съёмочную группу ВГТРК

Уголовное дело заведено в Москве после нападения на съёмочную группу ВГТРК, сообщает СУ СК по столице.

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РИА Новости

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК России (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — говорится в сообщении ведомства. Согласно данным следствия, мужчина из квартиры на Ломоносовском проспекте применил физическую силу к сотрудникам телеканала «Россия 1», которые действовали в соответствии с редакционным заданием. Подозреваемый 1980 года рождения задержан. 10 мая секретарь Союза журналистов России (СЖР), вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир прокомментировал нападение украинских радикалов на стрингера Ruptly на Украине.