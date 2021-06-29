Эксперт назвал причины перегрева компьютера летом

Специалист проекта «Чудо техники» Евгений Мушинский рассказал, что летом велик риск перегрева компьютера не только из-за высокой температуры воздуха, но и из-за цветения различных растений.

«Летом тополиный пух забивает радиаторы и кулеры наших компьютеров. Это может привести к перегреву компьютера. Во время перегрева большинство важных элементов устройства работает на износ, и в итоге они начинают выходить из строя», — сказал специалист в беседе с радиостанцией Sputnik.

Признаками этого могут являться нагревание и шум, а также заметное замедление процессов устройства и его внезапное самопроизвольное выключение.

Для устранения загрязнения Мушинский посоветовал использовать баллончик с сжатым воздухом.

Ранее менеджер по тестированию Selectel Владимир Туров в беседе с «Газетой.Ru» дал советы по самостоятельной сборке компьютера.