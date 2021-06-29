Эксперт назвал причины перегрева компьютера летом

Короткая ссылка
Специалист проекта «Чудо техники» Евгений Мушинский рассказал, что летом велик риск перегрева компьютера не только из-за высокой температуры воздуха, но и из-за цветения различных растений.
Эксперт назвал причины перегрева компьютера летом
  • Pixabay

«Летом тополиный пух забивает радиаторы и кулеры наших компьютеров. Это может привести к перегреву компьютера. Во время перегрева большинство важных элементов устройства работает на износ, и в итоге они начинают выходить из строя», — сказал специалист в беседе с радиостанцией Sputnik.

Признаками этого могут являться нагревание и шум, а также заметное замедление процессов устройства и его внезапное самопроизвольное выключение.

Для устранения загрязнения Мушинский посоветовал использовать баллончик с сжатым воздухом.

Ранее менеджер по тестированию Selectel Владимир Туров в беседе с «Газетой.Ru»  дал советы по самостоятельной сборке компьютера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить