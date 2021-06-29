Прокуратура начала проверку после пропажи детей на реке в Приморье

В Приморском крае организована проверка после пропажи на реке Уссури трёх мальчиков, один из которых найден погибшим. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Прокуратура организовала проверку по факту утопления ребёнка в реке Уссури. Установлено, что накануне девятилетний мальчик с двумя несовершеннолетними двоюродными братьями отправились купаться на реку Уссури», — приводит РИА Новости сообщение.

В прокуратуре отметили, что утром 29 июня было обнаружено тело одного из мальчиков.

Местонахождение ещё двух до настоящего времени не установлено.

Как уточняется, в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также полноты и эффективности мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что три ребёнка в возрасте от восьми до 12 лет пропали у реки Уссури в Приморье, тело одного из них найдено возле берега.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»).