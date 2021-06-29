Прокуратура начала проверку после пропажи детей на реке в Приморье
«Прокуратура организовала проверку по факту утопления ребёнка в реке Уссури. Установлено, что накануне девятилетний мальчик с двумя несовершеннолетними двоюродными братьями отправились купаться на реку Уссури», — приводит РИА Новости сообщение.
В прокуратуре отметили, что утром 29 июня было обнаружено тело одного из мальчиков.
Местонахождение ещё двух до настоящего времени не установлено.
Как уточняется, в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также полноты и эффективности мер, принятых органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что три ребёнка в возрасте от восьми до 12 лет пропали у реки Уссури в Приморье, тело одного из них найдено возле берега.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»).