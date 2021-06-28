В Госдуме объяснили необходимость введения штрафов за жестокое обращение с животными

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Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил необходимость введения штрафов за жестокое обращение с животными.
В Госдуме объяснили необходимость введения штрафов за жестокое обращение с животными
  • Pixabay

«Сложно не заметить то количество безобразий, которое творится с братьями нашими меньшими. Особенно в случаях с безнадзорными животными», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, уголовную ответственность гражданам, мучающим животных, предъявить не получится, да и изымать питомцев не у кого, если они бродячие. Поэтому предложено ввести штрафы по шести новым составам правонарушений в Административный кодекс.

«Это, безусловно, будет касаться всех животных. Совершенно неважно, какое оно — домашнее, бездомное, дикое», — уточнил Бурматов.

Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

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