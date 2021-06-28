Ионов рассказал подробности о намерении провести проверку «Новой газеты»

Председатель общественного комитета по выявлению иностранного влияния Александр Ионов в беседе с RT рассказал о ситуации с «Новой газетой» и своих дальнейших планах в этой связи.

«Ситуация с Новой газетой очень простая. Я изучил статью, которая у них вышла и в которой в том числе упоминается моя деятельность и конкретно я. Статья, естественно, имеет определённый негативный характер в мой адрес. Но самое главное и разочаровывающее — это то, что журналист, который писал эту статью руководствовался некими открытыми источниками, мягко говоря, не проверенными. И практически 90%, касающиеся меня, это информация, не соответствующая действительности. Начиная от того, что я являюсь соучредителем фонда Марии Бутиной и мне принадлежат её доменные имена, и там ещё было иностранное финансирование этого фонда. Суть я, если честно, уловил не сильно, но могу сказать, что журналистка либо сама не сориентировалась, либо сделала это намеренно… В целом статья не содержит правильную информацию о моей деятельности, как общественника, так и правозащитника, и я считаю, что она представляет меня в негативном свете», — сказал Ионов.

Общественный деятель отметил, что статья «Новой газеты» это «некая месть» за те обращения, которые были ранее в отношении «Медузы»*, Бард-колледжа** и т. д.

«Она с точки зрения журналистики никакого смысла не несёт, написана в очень эмоциональном стиле и, повторюсь, с данными, не соответствующими действительности… И опять мне в соцсетях сыплются угрозы...Сегодняшний человек, который занимается общественной деятельностью и бизнесом, не может закрывать глаза, когда в СМИ на него выливается деструктивный поток информации… С точки зрения защиты чести и достоинства я же не могу постоянно находиться в ситуации, при которой любое СМИ может выдумать про меня любую историю и её опубликовать», — добавил он.

По мнению Ионова нужно «стараться пресекать подобные выпады» и давать сигналы другим СМИ, что сегодня в стране действует закон.

«Раз они это опубликовали, надо за это как-то отвечать», — заключил он.

Ранее Александр Ионов на своей странице в Facebook сообщил о планах провести проверку «Новой газеты» на предмет соответствия закону об «иностранных агентах».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

** «Бард колледж» (Bard College) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.06.2021.