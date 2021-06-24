Ионов рассказал о работе комитета по выявлению иностранного влияния

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Работа по раскрытию иностранных агентов в России будет продолжена, заявил председатель общественного комитета по выявлению иностранного влияния Александр Ионов.
Ионов рассказал о работе комитета по выявлению иностранного влияния
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Он отметил, что деятельность американской неправительственной организации «Бард колледж»* признали нежелательной на территории России. По словам правозащитника, решение Генпрокуратуры основано на итогах работы комитета.

«Мы благодарим органы прокуратуры за профессиональный подход к вопросам защиты интересов общества от попыток влияния и дестабилизации со стороны ряда структур с иностранным финансированием», — цитирует Ионова ФАН.

Он подчеркнул, что комитет планирует продолжить работу по выявлению иноагентов и уже есть перечень организаций, которые могут быть признаны нежелательными.

Ранее Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации «Бард колледж» нежелательной на территории страны.

По данным ведомства, её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

* «Бард колледж» (Bard College) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.06.2021.

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