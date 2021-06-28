В Комитете по внешним связям Петербурга рассказали о мероприятиях в честь своего 30-летия
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«25 июня 2021 года в актовом зале Смольного мы провели торжественную конференцию «30 лет в диалоге с миром», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».
По его словам, участниками мероприятия стали полпред президента России Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, бывшие сотрудники комитета, представители дипломатического корпуса.
Среди других юбилейных торжеств — открытие мультимедийной выставки в историческом парке «Россия — моя история».
«Это уникальный проект. Петербуржцы и гости города смогут узнать об истории становления и развития дипломатии и международных связей в Российской империи со времён Петра I, о советском периоде развития внешних связей Петрограда/Ленинграда и о современном этапе расширения международных контактов города», — сообщил Григорьев.
Также выпущен сборник архивных материалов, воспоминаний и материалов по работе комитета на протяжении 30 лет.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань и Кишинёв подписали протокол о дружественных отношениях.