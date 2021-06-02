Казань и Кишинёв подписали протокол о дружественных отношениях

В Казани между столицами Татарстана и Молдавии подписан протокол о намерениях по установлению дружественных отношений.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на мэрию Казани.

Документ подписали глава муниципального образования Казани Евгения Лодвигова и вице-мэр Кишинёва Анжела Кутасевич.

Протокол подписан с целью обмена опытом и специалистами в областях экономики и торговли, культуры, спорта и туризма. Планируется организовать работу в сферах образования и здравоохранения.

Как ранее сообщал телеканал «360», министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подписала первый инвестконтракт в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений.