В Подмосковье отремонтируют около 150 объектов здравоохранения
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1».
Так, Воробьёв поручил проконтролировать своевременное выполнение работ.
«Прошу глав обратить внимание на динамику ремонтных работ. Эти объекты очень важные и чувствительные для наших жителей. Необходимо посетить их и убедиться, что сил и средств достаточно», — добавил глава региона.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 300 почтовых отделений запланировали модернизировать в Московской области к началу августа.