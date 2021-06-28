В Подмосковье отремонтируют около 150 объектов здравоохранения

Порядка 150 объектов здравоохранения отремонтируют в Московской области, об этом сказал губернатор региона Андрей Воробьёв на оперативном совещании с региональным правительством в понедельник, 28 июня.

Об этом сообщает «Радио 1».

Так, Воробьёв поручил проконтролировать своевременное выполнение работ.

«Прошу глав обратить внимание на динамику ремонтных работ. Эти объекты очень важные и чувствительные для наших жителей. Необходимо посетить их и убедиться, что сил и средств достаточно», — добавил глава региона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 300 почтовых отделений запланировали модернизировать в Московской области к началу августа.