В Подмосковье отремонтируют около 150 объектов здравоохранения

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Порядка 150 объектов здравоохранения отремонтируют в Московской области, об этом сказал губернатор региона Андрей Воробьёв на оперативном совещании с региональным правительством в понедельник, 28 июня.
В Подмосковье отремонтируют около 150 объектов здравоохранения
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».  

Так, Воробьёв поручил проконтролировать своевременное выполнение работ.

«Прошу глав обратить внимание на динамику ремонтных работ. Эти объекты очень важные и чувствительные для наших жителей. Необходимо посетить их и убедиться, что сил и средств достаточно», — добавил глава региона.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 300 почтовых отделений запланировали модернизировать в Московской области к началу августа.

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