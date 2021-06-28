Володин сообщил, что ревакцинировался от COVID-19

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ревакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.
Володин сообщил, что ревакцинировался от COVID-19
  • РИА Новости

«Титр антител снизился, поэтому ревакцинировался», — цитирует РИА Новости Володина.

Он сообщил, что «уже прошёл достаточно большой интервал от первой прививки, больше полугода».

Согласно данным на 28 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 21 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлен 5 472 941 случай. 

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить