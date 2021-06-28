Володин сообщил, что ревакцинировался от COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ревакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Титр антител снизился, поэтому ревакцинировался», — цитирует РИА Новости Володина.

Он сообщил, что «уже прошёл достаточно большой интервал от первой прививки, больше полугода».

Согласно данным на 28 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 21 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлен 5 472 941 случай.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.