Переболевший COVID-19 губернатор Алтайского края сделал прививку

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, переболевший коронавирусом осенью прошлого года, сделал прививку вакциной «Спутник V».
Переболевший COVID-19 губернатор Алтайского края сделал прививку
  • © Пресс-служба правительства Алтайского края

«Сегодня поставил первый компонент вакцины «Спутник V», — написал Томенко во «Вконтакте».

По его словам, ранее прививаться было нецелесообразно ввиду высокого уровня антител.

Он отметил, что записался на прививку, как только уровень антител снизился.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Первому каналу сообщил, что тестирование на антитела не проводится перед вакцинацией.

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