Мурашко: тестирование на антитела не проводится перед вакцинацией

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Первому каналу сообщил, что «тестирование на антитела не проводится перед вакцинацией».

По его словам, «это все страны приняли, это действительно так».

«Потому что вакцина безопасна», — цитирует ТАСС министра.

Согласно данным на 28 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 21 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлен 5 472 941 случай.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.