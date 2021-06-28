Жители Кубани смогут получить сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ

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В администрации Краснодарского края рассказали, что жители региона смогут распечатать сертификат о вакцинации от COVID-19 в отделениях МФЦ.
Жители Кубани смогут получить сертификат о вакцинации от COVID-19 в МФЦ
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

На портале госуслуг появился сервис, позволяющий привившимся от COVID-19 получить справку о вакцинации. Полученный сертификат можно распечатать во всех филиалах МФЦ края.

После второй фазы вакцинации граждане получат бумажную справку, а электронный сертификат появится в личном кабинете на портале «Госуслуги».

Обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сфер образования, общепита, торговли, бытового обслуживания, туристической индустрии и транспорта ввели в регионе с 23 июня.

Как ранее сообщала газета «Известия», в оперштабе по коронавирусу дали необходимые разъяснения постановления главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сферы услуг и торговли.

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