В Подмосковье планируют построить 20 новых школ до конца 2021 года

Глава Минстроя Московской области Владимир Локтев заявил, что ещё 20 школ построят до конца года за счёт бюджетных средств региона.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С начала года уже введено шесть школ, а до конца года планируется построить ещё 20 новых зданий, часть — к началу учебного года. Всего будет создано более 18,5 тыс. новых учебных мест», — уточнил Локтев.

Так, новые школы появятся в Балашихе, Королёве, Клину, Солнечногорске, Истре, во Фрязине и других городах.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин оценил итоги строительства уникального детского сада и школы в ТиНАО.