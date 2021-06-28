В Подмосковье планируют построить 20 новых школ до конца 2021 года

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Глава Минстроя Московской области Владимир Локтев заявил, что ещё 20 школ построят до конца года за счёт бюджетных средств региона.
В Подмосковье планируют построить 20 новых школ до конца 2021 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С начала года уже введено шесть школ, а до конца года планируется построить ещё 20 новых зданий, часть — к началу учебного года. Всего будет создано более 18,5 тыс. новых учебных мест», — уточнил Локтев.

Так, новые школы появятся в Балашихе, Королёве, Клину, Солнечногорске, Истре, во Фрязине и других городах.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин оценил итоги строительства уникального детского сада и школы в ТиНАО.

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