Несколько округов Подмосковья остались без электричества после грозы
- globallookpress.com
Об этом сообщает телеканал «360».
По его словам, в понедельник, 28 июня, отключение электричества произошло из-за проливного дождя, сильного ветра и грозы в Сергиево-Посадском, Коломенском, Истринском, Раменском, Воскресенском, Зарайском, Богородинском городских округах, а также в Балашихе, Щёлкове, Домодедове и Лыткарине.
«На данную минуту практически везде электроснабжение возобновлено, в остальных проводятся восстановительные работы», — привела слова министра его пресс-служба.
Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что «около 15 тыс. человек в Балашихе остались без электроснабжения из-за отключения оборудования».
Также, как передавал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае выпустили штормовое предупреждение.