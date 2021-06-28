Несколько округов Подмосковья остались без электричества после грозы

В некоторых городских округах Московской области отключили электричество из-за грозы. Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин заявил, что проблему должны решить в ближайшее время.

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, в понедельник, 28 июня, отключение электричества произошло из-за проливного дождя, сильного ветра и грозы в Сергиево-Посадском, Коломенском, Истринском, Раменском, Воскресенском, Зарайском, Богородинском городских округах, а также в Балашихе, Щёлкове, Домодедове и Лыткарине.

«На данную минуту практически везде электроснабжение возобновлено, в остальных проводятся восстановительные работы», — привела слова министра его пресс-служба.

Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что «около 15 тыс. человек в Балашихе остались без электроснабжения из-за отключения оборудования».

Также, как передавал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае выпустили штормовое предупреждение.