Несколько округов Подмосковья остались без электричества после грозы

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В некоторых городских округах Московской области отключили электричество из-за грозы. Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин заявил, что проблему должны решить в ближайшее время.
Несколько округов Подмосковья остались без электричества после грозы
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, в понедельник, 28 июня, отключение электричества произошло из-за проливного дождя, сильного ветра и грозы в Сергиево-Посадском, Коломенском, Истринском, Раменском, Воскресенском, Зарайском, Богородинском городских округах, а также в Балашихе, Щёлкове, Домодедове и Лыткарине.

«На данную минуту практически везде электроснабжение возобновлено, в остальных проводятся восстановительные работы», — привела слова министра его пресс-служба.

Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что «около 15 тыс. человек в Балашихе остались без электроснабжения из-за отключения оборудования».

Также, как передавал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае выпустили штормовое предупреждение.

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