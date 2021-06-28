Во временных пунктах размещения в Крыму находятся 160 человек
- © РИА Новости
«В Крыму работают 35 комиссий по оценке ущерба. В пунктах временного размещения находятся более 160 человек. Для мониторинга ситуации на местности используется беспилотная авиация», — сказали в ведомстве.
Несмотря на жаркую погоду на полуострове, по словам синоптиков, сохраняется стопроцентная вероятность выпадения осадков.
Подтопления на территории Крыма были вызваны обильными осадками, в результате которых больше всего пострадал Ялтинский городской округ. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, в результате последствий сильных ливней в городе пострадали более 50 человек.
21 июня «Крыминформ» передавало, что первый транш в размере 57,8 млн рублей был направлен на помощь пострадавшим от стихии в Ялте.