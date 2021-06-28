Путин рассказал о росте ответственности командирского состава вооружённых сил

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин констатировал возрастание роли и ответственности командирского состава Вооружённых сил России.
Путин рассказал о росте ответственности командирского состава вооружённых сил
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе встречи с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии в Большом Кремлёвском дворце. Полный текст выступления российского лидера опубликован на официальном сайте Кремля.

«Сегодня от командирского состава вооружённых сил прямо зависит боеготов­ность воинских частей и соединений. Конечно, и всегда было так, но сегодня это особенно важно... Роль и ответственность командира сейчас много­кратно возрастают», — сказал Путин.

Ранее российский лидер в интервью NBC заявил об очень высоком уровне обороны страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить