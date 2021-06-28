Путин рассказал о росте ответственности командирского состава вооружённых сил
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе встречи с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии в Большом Кремлёвском дворце. Полный текст выступления российского лидера опубликован на официальном сайте Кремля.
«Сегодня от командирского состава вооружённых сил прямо зависит боеготовность воинских частей и соединений. Конечно, и всегда было так, но сегодня это особенно важно... Роль и ответственность командира сейчас многократно возрастают», — сказал Путин.
Ранее российский лидер в интервью NBC заявил об очень высоком уровне обороны страны.