Путин рассказал о росте ответственности командирского состава вооружённых сил

Президент России Владимир Путин констатировал возрастание роли и ответственности командирского состава Вооружённых сил России.

Об этом он заявил в ходе встречи с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии в Большом Кремлёвском дворце. Полный текст выступления российского лидера опубликован на официальном сайте Кремля.

«Сегодня от командирского состава вооружённых сил прямо зависит боеготов­ность воинских частей и соединений. Конечно, и всегда было так, но сегодня это особенно важно... Роль и ответственность командира сейчас много­кратно возрастают», — сказал Путин.

Ранее российский лидер в интервью NBC заявил об очень высоком уровне обороны страны.