Инфекционист прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России.

«Пока что, если мы будем смотреть на графики заболеваемости, мы видим только подъём фактически день ко дню. Поэтому говорить о том, что в ближайшие дни у нас есть какие-то перспективы значительного улучшения эпидемической ситуации, такого я заявить не смогу. Вероятно, на протяжении какого-то времени подъём заболеваемости будет сохраняться», — цитирует РИА Новости Вознесенского.

Он отметил, что «на сегодняшний день у нас вакцинированы полностью около 11% населения».

«Поэтому тут можно только очень грубо спрогнозировать, что в ближайшее время распространение коронавирусной инфекции может продолжиться», — добавил он.

Согласно данным на 28 июня, в России за 24 часа зарегистрировали 21 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлен 5 472 941 случай.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.