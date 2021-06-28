В Оренбургской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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К настоящему времени прививку от COVID-19 сделали 292 630 жителей Оренбургской области.
В Оренбургской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом передаёт RIA56.

Пункты вакцинации работают в торговых центрах Оренбурга «Армада», «Армада-2» и «Кит».

Всего в области организовано 72 пункта вакцинации в медицинских организациях, имеющих лицензию на проведение вакцинопрофилактики.

Мобильные бригады медиков регулярно выезжают в отдалённые сёла, а также на дом к пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья для проведения вакцинации.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.

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