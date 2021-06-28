В Совфеде рассказали о наказании за поддельный сертификат о вакцинации

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал, что за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы.
В Совфеде рассказали о наказании за поддельный сертификат о вакцинации
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом информирует РИА Новости

«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», — сказал он.

По словам Клишаса, покупающим заведомо поддельный сертификат о прохождении вакцинации грозит уголовная ответственность вне зависимости от того, был ли он использован или нет.

Ранее в Москве задержали трёх мужчин, подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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