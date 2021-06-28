В Совфеде рассказали о наказании за поддельный сертификат о вакцинации
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Об этом информирует РИА Новости.
«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», — сказал он.
По словам Клишаса, покупающим заведомо поддельный сертификат о прохождении вакцинации грозит уголовная ответственность вне зависимости от того, был ли он использован или нет.
Ранее в Москве задержали трёх мужчин, подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.