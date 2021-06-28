Вакцинация мигрантов в Москве будет стоить 1300 рублей
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«Работодатель производит оплату услуг по вакцинации и получает сертификаты своих сотрудников. Стоимость услуги составляет 1300 рублей на одного сотрудника», — говорится в сообщении.
Как отмечается, после рассмотрения заявок работодателей назначается дата вакцинации сотрудников каждой организации.
Списки в числе прочего должны содержать тип документа, являющегося основанием для вакцинации: это может быть патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание (кроме лиц из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).
Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что власти намерены сделать вакцинацию от COVID-19 для трудовых мигрантов более доступной.
По его словам, на первом этапе организована прививка «Спутником Лайт».