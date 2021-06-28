Под Оренбургом сборы командиров соединений завершились крупными учениями

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Сборы командиров соединений Сухопутных войск ВС России под Оренбургом завершились масштабными учениями, которые проводились для демонстрации новых способов и форм ведения боевых действий руководящему составу органов боевой подготовки и командирам соединений Вооружённых сил России.
Под Оренбургом сборы командиров соединений завершились крупными учениями
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Так, реактивные системы «Град» нанесли массированный удар по противнику на расстоянии 18 км.

В учениях также были задействованы 25 вертолётов, которые обеспечивали высадку спецназа и их прикрытие, 152-мм самоходные гаубицы и танки Т-72Б3.

Их действия координировались беспилотниками — они в режиме онлайн сообщали танкистам, в каком направлении двигаться и где находится «противник».

В сборе руководящего состава органов боевой подготовки приняли участие около 300 командиров соединений сухопутных войск и руководителей органов боевой подготовки ВС России, а также военные делегации Белоруссии, Армении и Казахстана.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи самолётов авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота отработали нанесение ракетных и бомбовых ударов во время тренировочных полётов.

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