Собянин назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

Он сообщил, что «ситуация с коронавирусом в Москве остаётся крайне сложной».

«За последнюю неделю мы побили новые рекорды по количеству госпитализаций, людей в реанимации, а также по количеству умерших от коронавируса» — цитирует ТАСС Собянина.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 7246 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

С 28 июня вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.