В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер

Главный государственный санитарный врач по Смоленской области подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг и некоторых других отраслей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Постановление об обязательной вакцинации некоторых работников принято в связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Вакцинацию должны будут пройти работники сфер торговли, услуг, доставки, клиентских подразделений финансовых организаций.

Также требование касается сфер общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ и энергетики.

Ранее в Хакасии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан.