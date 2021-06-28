В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Постановление об обязательной вакцинации некоторых работников принято в связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Вакцинацию должны будут пройти работники сфер торговли, услуг, доставки, клиентских подразделений финансовых организаций.
Также требование касается сфер общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ и энергетики.
Ранее в Хакасии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан.