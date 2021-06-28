В Челябинскую область поступила крупная партия вакцины «Спутник V»
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- РИА Новости
Об этом агентству URA.RU сообщили в Минздраве региона.
«В ближайшее время более 52 тыс. доз первого компонента вакцины «Спутник V» начнут распределять между лечебными учреждениями. Партия достаточно объёмная, поэтому препарат получат все муниципалитеты», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Как отмечается, на данный момент более 400 тыс. южноуральцев уже прошли вакцинацию.
Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.