Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

Короткая ссылка
Медики оценивают состояние ребёнка, пострадавшего в результате стрельбы в Екатеринбурге, как стабильное, средней степени тяжести.
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки
  • РИА Новости

Представители пресс-службы свердловского Минздрава в комментарии ТАСС отметили, что девочка уже самостоятельно передвигается по палате. 

«Состояние ребёнка стабильное, средней степени тяжести. Передвигается по палате самостоятельно», — говорится в сообщении.

До этого ребёнок находился в реанимации — врачи провели операцию, которая длилась четыре часа

Девочка и сотрудник Росгвардии пострадали 30 мая в Екатеринбурге в результате стрельбы вооружённого мужчины из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина.

Сотруднику Росгвардии оказали необходимую помощь, отпустили его домой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить