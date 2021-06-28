Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

Медики оценивают состояние ребёнка, пострадавшего в результате стрельбы в Екатеринбурге, как стабильное, средней степени тяжести.

Представители пресс-службы свердловского Минздрава в комментарии ТАСС отметили, что девочка уже самостоятельно передвигается по палате.

«Состояние ребёнка стабильное, средней степени тяжести. Передвигается по палате самостоятельно», — говорится в сообщении.

До этого ребёнок находился в реанимации — врачи провели операцию, которая длилась четыре часа.

Девочка и сотрудник Росгвардии пострадали 30 мая в Екатеринбурге в результате стрельбы вооружённого мужчины из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина.

Сотруднику Росгвардии оказали необходимую помощь, отпустили его домой.