Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки
- РИА Новости
Представители пресс-службы свердловского Минздрава в комментарии ТАСС отметили, что девочка уже самостоятельно передвигается по палате.
«Состояние ребёнка стабильное, средней степени тяжести. Передвигается по палате самостоятельно», — говорится в сообщении.
До этого ребёнок находился в реанимации — врачи провели операцию, которая длилась четыре часа.
Девочка и сотрудник Росгвардии пострадали 30 мая в Екатеринбурге в результате стрельбы вооружённого мужчины из окна квартиры в одном из домов по улице Бородина.
Сотруднику Росгвардии оказали необходимую помощь, отпустили его домой.