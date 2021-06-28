Подразделения ВВО завершили учения на Сахалине и Курилах
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- РИА Новости
«В ходе учения на островах Курильской гряды и Сахалине подразделения ВВО противостояли морскому десанту «противника». В ходе учебного боя он был ликвидирован подразделениями армейского корпуса ВВО», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что «манёвры прошли в трёх локациях — на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир».
«Военнослужащие выполнили комплекс учебно-боевых задач по совершению марша, радиационной, химической и биологической защите, отражению нападения диверсионных групп «противника», — говорится в сообщении.
В манёврах принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, порядка 500 единиц техники, несколько десятков летательных аппаратов, свыше десяти кораблей и судов ТОФ различного назначения.
Ранее сообщалось, что Россия проводит в Средиземном море учения с участием двух носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал», истребителей МиГ-31К, пяти кораблей и двух подлодок.