Подразделения ВВО завершили учения на Сахалине и Курилах

Подразделения Восточного военного округа завершили учения на Сахалине и Курильских островах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«В ходе учения на островах Курильской гряды и Сахалине подразделения ВВО противостояли морскому десанту «противника». В ходе учебного боя он был ликвидирован подразделениями армейского корпуса ВВО», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «манёвры прошли в трёх локациях — на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир».

«Военнослужащие выполнили комплекс учебно-боевых задач по совершению марша, радиационной, химической и биологической защите, отражению нападения диверсионных групп «противника», — говорится в сообщении.

В манёврах принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, порядка 500 единиц техники, несколько десятков летательных аппаратов, свыше десяти кораблей и судов ТОФ различного назначения.

Ранее сообщалось, что Россия проводит в Средиземном море учения с участием двух носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал», истребителей МиГ-31К, пяти кораблей и двух подлодок.