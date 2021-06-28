В Приморье за неделю на 40% увеличилось число заболевших COVID-19
- РИА Новости
Об этом информирует ОСН.
Так, рост заболеваемости в Приморском крае фиксируют с начала июня.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 46 570 случаев инфекции.
В крае продолжается кампании по вакцинации.
25 июня полностью вакцинировались 5 тыс. человек. Всего прививку сделали 209 тыс. жителей.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.