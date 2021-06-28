В Приморье за неделю на 40% увеличилось число заболевших COVID-19

За предыдущую неделю число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на 40%, сообщает пресс-служба регионального правительства. По состоянию на 27 июня, COVID-19 заболели 140 человек — на 40 больше, чем неделей ранее.

РИА Новости