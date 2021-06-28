В Приморье за неделю на 40% увеличилось число заболевших COVID-19

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За предыдущую неделю число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на 40%, сообщает пресс-служба регионального правительства. По состоянию на 27 июня, COVID-19 заболели 140 человек — на 40 больше, чем неделей ранее.
В Приморье за неделю на 40% увеличилось число заболевших COVID-19
  • РИА Новости

Об этом информирует ОСН.

Так, рост заболеваемости в Приморском крае фиксируют с начала июня.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 46 570 случаев инфекции.

В крае продолжается кампании по вакцинации.

25 июня полностью вакцинировались 5 тыс. человек. Всего прививку сделали 209 тыс. жителей.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.

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