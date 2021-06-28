Вирусолог высказался о «дозе» вируса, выделяемого инфицированными COVID-19

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Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19, «в которой сейчас Москва находится, очень тяжёлая».
Вирусолог высказался о «дозе» вируса, выделяемого инфицированными COVID-19
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

Он отметил, что «число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны».

«И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет», — заявил Нетесов.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр сможет изменять вакцины от коронавируса в течение недели, если будет зарегистрирована векторная технология. Это может потребоваться при кардинальном изменении одной из составляющих вируса.

С 28 июня вступили в силу антикоронавирусные требования для ресторанов и кафе Москвы. Теперь посещать заведения общепита смогут только те люди, которые сделали прививку, переболели COVID-19 за последние полгода или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

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