Гинцбург назвал сроки изменения вакцины от COVID-19 в случае серьёзной мутации вируса

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что центр сможет изменять вакцины от коронавируса в течение недели, если будет зарегистрирована векторная технология. Это может потребоваться при кардинальном изменении одной из составляющих вируса.

«Если появится новый штамм с резко изменённой последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты. Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели», — цитирует его ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил вспышку коронавируса в столице новым штаммом COVID-19.

В июне главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.