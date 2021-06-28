ОНК: задержанный по делу о суррогатных младенцах гражданин Китая находится в ИВС на Петровке
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«Лю Цзюнь содержится в камере ИВС один. Пытались объяснить ему, что мы правозащитники, но он отвечал, что говорит только на китайском, по-английски «очень мало» и не понимает нас. Попросил нас связаться с его адвокатом», — рассказал правозащитник.
28 июня Пресненский суд Москвы должен избрать меру пресечения для Лю Цзюня, которого СК подозревает в торговле детьми.
Ранее СМИ сообщили, что Лю Цзюнь и его супруга лечились от бесплодия, в 2019 году приехали в Россию для участия в программе суррогатного материнства.
Летом 2020 года сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир пятерых младенцев, которые были рождены суррогатными матерями. Тогда было возбуждено уголовное дело о торговле детьми и арестовано несколько человек, в том числе три врача, которые содержатся в СИЗО и не признают вины.
Одним из тех пятерых детей был ребёнок Лю Цзюня (его отцовство подтверждено экспертизой). После задержания отца он был направлен в больницу.
По данным СМИ, из тех пяти младенцев две семьи вернули своих детей, двух отправили в приюты, вписав им в свидетельства о рождении фамилии суррогатных матерей.
В июне текущего года депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении запрета для иностранцев на услуги суррогатного материнства в России.
Изменения планируется внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве Российской Федерации».