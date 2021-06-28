ОНК: задержанный по делу о суррогатных младенцах гражданин Китая находится в ИВС на Петровке

Гражданин Китая Лю Цзюнь, задержанный 25 июня по делу о суррогатных младенцах, которых обнаружили почти год назад в квартире на северо-востоке Москвы, помещён в ИВС на Петровке, 38. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов, посетивший изолятор с проверкой.

«Лю Цзюнь содержится в камере ИВС один. Пытались объяснить ему, что мы правозащитники, но он отвечал, что говорит только на китайском, по-английски «очень мало» и не понимает нас. Попросил нас связаться с его адвокатом», — рассказал правозащитник.

28 июня Пресненский суд Москвы должен избрать меру пресечения для Лю Цзюня, которого СК подозревает в торговле детьми.

Ранее СМИ сообщили, что Лю Цзюнь и его супруга лечились от бесплодия, в 2019 году приехали в Россию для участия в программе суррогатного материнства.

Летом 2020 года сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир пятерых младенцев, которые были рождены суррогатными матерями. Тогда было возбуждено уголовное дело о торговле детьми и арестовано несколько человек, в том числе три врача, которые содержатся в СИЗО и не признают вины.

Одним из тех пятерых детей был ребёнок Лю Цзюня (его отцовство подтверждено экспертизой). После задержания отца он был направлен в больницу.

По данным СМИ, из тех пяти младенцев две семьи вернули своих детей, двух отправили в приюты, вписав им в свидетельства о рождении фамилии суррогатных матерей.

В июне текущего года депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о введении запрета для иностранцев на услуги суррогатного материнства в России.

Изменения планируется внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве Российской Федерации».