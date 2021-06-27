МЧС распространило предупреждение о грозе 28 июня в Москве

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник, 28 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с перемещением с юго-запада активной фронтальной зоны с 09:00 с сохранением до конца 28 июня по территории Москвы ожидаются дождь, местами сильный, гроза с ливнем, град. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 22 м/с», — сообщили в пресс-службе.

Аналогичное предупреждение МЧС распространило для Московской области.

Ранее в ГУ МЧС по Москве предупредили о дожде и граде 27 июня.