В ГУ МЧС по Москве предупредили о дожде и граде

Короткая ссылка
ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.
В ГУ МЧС по Москве предупредили о дожде и граде
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 23:00 27 июня местами по территории города Москвы ожидается гроза с ливневым дождём, град. При грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с», — отмечается в заявлении.

В МЧС рекомендуют водителям транспорта и пешеходам проявлять внимание в связи с ухудшением погоды.

Ранее в Москве был установлен новый рекорд температуры для 27 июня.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24» предупредил, что в сильную жару мороженое может навредить организму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить