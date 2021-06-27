В ГУ МЧС по Москве предупредили о дожде и граде

ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 23:00 27 июня местами по территории города Москвы ожидается гроза с ливневым дождём, град. При грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с», — отмечается в заявлении.

В МЧС рекомендуют водителям транспорта и пешеходам проявлять внимание в связи с ухудшением погоды.

Ранее в Москве был установлен новый рекорд температуры для 27 июня.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24» предупредил, что в сильную жару мороженое может навредить организму.